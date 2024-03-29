Лавров назвал преимущества плана КНР по Украине перед «формулой» Зеленского Лавров: план КНР по урегулированию на Украине учитывает причины конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Предложенный Китаем план по урегулированию ситуации на Украине опирается на анализ причин конфликта в отличие от «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям». Он отметил, что Москва позитивном отреагировала на предложение Пекина.

В отличие от совершенно безумной, с точки зрения дипломатических перспектив, «формулы Зеленского», китайский план опирался на анализ причин происходящего и учитывал необходимость эти первопричины кризиса устранить, — заявил Лавров.

Дипломат рассказал, что составленный китайской стороной документ предполагает 12 пунктов. Кроме того, предложение Пекина выстроено по логике «от общего к частному», добавил министр. В тексте говорится о непорядке в сфере безопасности как в Европе, так и в мире, а также констатируется причина этой ситуации — невыполнение устава ООН, пояснил Лавров.

По его словам, основываясь на именно таких рассуждениях, и нужно договариваться о равной безопасности для всех участников процесса. В то же время Зеленский выдвигает ультиматум для начала переговоров, продвигая собственную «формулу мира», заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что киевские власти не раз показывали свое намерение провести карательные акции в отношении жителей новых российских территорий и Крыма. Он считает, что смысл «формулы Зеленского» заключается в приглашении к геноциду, и политики из Африки, Азии и Латинской Америки должны об этом знать.