Лавров назвал ответственного за развал Украины Лавров: сорвавший минские договоренности Запад ответственен за развал Украины

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сергей Лавров

Страны Запада, сорвавшие выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, несут ответственность за развал этой страны и разжигание там гражданской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по Украине. По его словам, «эти поборники» территориальной целостности Украины притворяются, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека.

Сорвавший их выполнение (Минских соглашений. — NEWS.ru) Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны, — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта путем мирных переговоров становится невозможным из-за недоверия к Киеву. Она отметила, что ВСУ предпринимают атаки на российские территории из-за сложностей в контрнаступлении. При этом дипломат обратила внимание на то, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия активно работала над предотвращением военного конфликта после смены режима на Украине в 2014 году. Он также заметил, что Минские соглашения, которые были подписаны после продолжительных переговоров, — это доказательство дипломатического успеха России.