Лавров назвал основных получателей украинского зерна Лавров: основными получателями украинского зерна стали страны ЕС, но не беднейшие страны

Фото: МИД РФ

Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы украинское зерно поступало в первую очередь беднейшим странам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, более половины украинского зерна в рамках так называемой пакетной, или зерновой сделки, идет в страны Евросоюза, о чем свидетельствует в том числе статистика ООН.

Получателями украинского зерна <...> являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море, — подчеркнул Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по состоянию на 20 октября 2022 года 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн тонн зерна и других продовольственных товаров. 62% грузов из украинских портов были направлены в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток. Он отметил, что не видит препятствий для продления зерновой сделки, срок которой заканчивается 19 ноября.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Позднее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.