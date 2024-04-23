Лавров назвал испанцам обязательные к прочтению книги русских авторов Лавров посоветовал испанцам прочитать «Белую гвардию» и «Тараса Бульбу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в подготовленном испанской газетой La Vanguardia опроснике с рекомендациями книг от ведущих мировых политиков и посоветовал прочитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», а также повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», передает ТАСС. Всего министр назвал четыре произведения русской литературы.

Лавров также считает необходимым прочитать «Преступление и наказание» Федора Достоевского и роман Василия Аксенова «Остров Крым». Кроме главы российского внешнеполитического ведомства, свои рекомендации дали французский лидер Эммануэль Макрон, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие политические деятели.

Ранее представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо подарить карту и учебник по истории. Таким образом она прокомментировала высказывания главы МИД ФРГ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в вооруженный конфликт.

Бербок заявляла, что Путин не хочет вести переговоры о завершении украинского конфликта. Министр добавила, что в случае победы России на Украине безопасность всей Европы и международный порядок «окажутся под угрозой».