Лавров назвал играми попытку решить проблему украинского зерна через СБ ООН Лавров выразил надежду, что Россия и Турция проработают варианты вывоза зерна с Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Москве и Анкаре в скором времени удастся проработать варианты решения проблемы с украинским зерном, передает ТАСС. Дипломат заявил, что российские специалисты сегодня отправятся в Турцию для обсуждения проблем с поставками. Сам министр посетит Анкару 8 июня. Попытки Запада решить продовольственную проблему с помощью резолюции Совбеза ООН Лавров назвал играми.

Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация. И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, <...> которые зависят исключительно от тех, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов... — сказал дипломат.

По словам Лаврова, попытки решить вопрос с вывозом зерна через резолюцию Совбеза ООН — это игры, целью которых является выставить все так, будто «Россия чего-то не хочет». Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для того, чтобы раз и навсегда разобраться с этой проблемой, необходимо приказать Киеву разминировать порты и перестать «прятаться за заявлениями, что Россия может этим воспользоваться».

А еще кто-то говорил: «Давайте примем резолюцию Совета Безопасности» — мы все эти игры проходили, — подчеркнул Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дефицит торговли зерном в мире спровоцирован «дефицитом совести» Запада. Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который возложил на Россию прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле. По его мнению, Москва перекладывает вину за происходящее на санкции ЕС, США и Великобритании вместо того, чтобы прекратить конфликт на Украине.