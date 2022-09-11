Лавров назвал глупостью зеркальный ответ на визовые ограничения ЕС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия считает введение ответных визовых ограничений для граждан стран Европейского союза нецелесообразным шагом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Вести недели». Ранее в ЕС решили отменить облегченный визовый режим с РФ.

Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о введении ответных мер на визовые ограничения ЕС.

9 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный «шенген» строго на даты поездки.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу ранее заявил россиянам, чтобы они не приезжали в Эстонию с шенгенскими визами. Латвия также приняла решение ограничить въезд в страну россиян с визами.