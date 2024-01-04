Лавров назвал глупостью отказ от английского языка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отказываться от изучения английского языка из-за того, что на нем говорят в недружественных по отношению к России странах глупо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь со школьницей из Луганска в рамках всероссийской акции «Елка желаний». По его словам, которые приводит РИА Новости, в подобных вопросах не следует впадать в крайности.

Я не считаю, что правы те, кто говорят: «Вот они на нас натравливают весь мир, поэтому давайте от английского языка уйдем». Это глупо, потому что язык-то здесь не причем, — сказал глава ведомства.

В качестве примера подобной глупости министр привел запрет русского языка на Украине. Он также отметил, что будущий дипломат должен владеть двумя языками.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион раскритиковала военнослужащих ВСУ, разговаривающих на русском языке. По ее словам, эти солдаты нарушают правила войны, что негативно сказывается на ходе конфликта с Россией. Фарион пояснила, что из-за использования русского языка может возникнуть путаница, поскольку военнослужащие не смогут в случае необходимости быстро сориентироваться, где свои, а где чужие.