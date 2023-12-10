Лавров назвал главный результат СВО Лавров: Россия стала сильнее после начала СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Россия стала намного сильнее в результате проведения СВО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, это главный результат противостояния, которое спровоцировал Вашингтон руками Украины.

Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий, — сказал Лавров.

При этом Лавров привел в пример ошибки Наполеона и Гитлера, которые собрали силы всей Европы и обрушились на Россию. Министр напомнил, что оба властителя проиграли, а Россия стала только сильней.

Ранее Лавров говорил, что для начала политического урегулирования ситуации на Украине необходимо присутствие двух, «как в танго», однако Москва не видит со стороны Киева и западных стран сигналов к такой готовности. Он подчеркнул, что на Украине «танцуют не танго, а брейк-данс», где нужно солировать.

Также Лавров говорил, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в Европе. Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что если США не будут поддерживать Украину, то Москва одержит победу и введет войска на территории соседних стран, включая государства Балтии,