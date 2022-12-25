Лавров назвал главный итог 2022 года Лавров: главный итог 2022 года — прояснение ситуации, кому на мировой арене верить нельзя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

В 2022 году стало понятно, кто на мировой арене является договороспособным, а кто не вызывает доверия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что обстановка на мировой арене «окончательно и бесповоротно прояснилась».

Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась. Что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя, — высказался Лавров.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.

В октябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против России, пока не возникнет экзистенциальной угрозы для страны. По его словам, в настоящее время подобных условий нет.