Лавров назвал действия США в секторе Газа «авантюрой» Лавров: подходы США по Газе не имеют ничего общего с международным правом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

США пытаются навязать свои подходы по будущему сектора Газа, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, стратегии Вашингтона не имеют ничего общего с международным правом, скорее являются «авантюрой».

США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом, — как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, разрушенных в результате авантюр Вашингтона, — резюмировал Лавров.

Министр отметил, что все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода «утечках» и слухах. Однако той информации, которая все же поступает, хватает, чтобы насторожиться, считает Лавров.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.

До этого вице-президент страны Камала Харрис на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявила, что США исключают вариант принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или перекраивания границ региона. Она подчеркнула, что движение ХАМАС не должно сохранить контроль над сектором Газа.