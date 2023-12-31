Лавров назвал число осужденных РФ членов вооруженных формирований Украины Лавров: в РФ получили приговоры более 200 членов военных формирований Украины

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Российские суды приговорили к длительным срокам заключения более 200 участников вооруженных формирований Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в настоящее время по линии Следственного комитета ведется расследование более чем четырех тысяч дел по целому ряду статей УК.

На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований. <...> По данным СКР, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц, — рассказал министр.

Он пояснил, что в числе фигурантов дел не только члены радикальных националистических объединений, но также представители украинских силовых структур, наемники, военное и политическое руководство страны. Лавров добавил, что лица, осужденные заочно, объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что украинский суд, в свою очередь, вынес приговор в отношении главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, которого Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность страны в сотрудничестве с правительством России. По данным пресс-службы украинского генерального прокурора, Пушилина заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого суд в Киеве заочно осудил российского журналиста Армена Гаспаряна. Его признали виновным в публичных призывах к «геноциду украинского народа» и «насильственной смене конституционного строя», приговорив к 10 годам лишения свободы с конфискацией. Сам журналист отметил, что его не удивляет вердикт суда.