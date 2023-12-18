Лавров назвал «болтовней» заявления Запада о поддержке глобального Юга

Заверения Запада об интересе в развитии глобального Юга и Востока болтовня и ложь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Глава российского внешнеэкономического ведомства обратил внимание на разницу между поставками Украине и тем, что западные страны обещали африканским странам и всему развивающемуся миру для преодоления последствий изменения климата. Разница, по его словам, в десятки раз.

Если посмотреть и сравнить то, что было обещано и на самом деле поставлено, а это малая доля, с тем, что было поставлено физически реально на Украину, то, конечно, никакие заклинания Запада о том, что они хотят быть частью международного сообщества, хотят, чтобы глобальный Юг, глобальный Восток активно развивались, вписывались во все эти схемы, которые помогут спасти человечество, — все это болтовня и чистой воды ложь, — сказал министр.

Между тем, отметил Лавров, у Запада заканчиваются деньги на поддержку Украины. Это по его словам, никто не скрывает.

Ранее глава российского МИД говорил об условиях, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине. По его словам, они зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. При этом Россия никогда не уходила от переговоров, напомнил он.