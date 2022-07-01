Лавров: НАТО игнорирует интересы безопасности России и Белоруссии Лавров заявил об окончании 500-летней эпохи доминирования Запада в Европе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащие ВС РФ

НАТО игнорирует интересы безопасности России и Белоруссии, заявил в ходе встречи со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета (БГУ) министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что коллективный Запад никогда не умел «держать слово», а нынешние действия демонстрируют всему миру лишь его желание удержать доминирование в Европе. Эпоха гегемонии, продлившаяся более чем 500 лет, ушла в прошлое, и Запад это понимает, добавил Лавров.

Ни один альянс не имеет права претендовать на доминирующую роль в Европе. НАТО делает ровно это. Во-первых, оно игнорирует интересы безопасности нас с вами. Во-вторых, оно заявляет, что НАТО — это вообще вершина политической креативности и лучший в мире за все века альянс, который функционирует на благо всех стран и народов, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Запад понимает невозможность выстроить архитектуру безопасности без Москвы и Минска. По его словам, некоторые государства стали задумываться о будущем после кризиса.