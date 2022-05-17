Лавров: НАТО грубо нарушило свои обязательства

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО под руководством США, которые «подмяли под себя» страны Запада, «грубо попрало свои же обязательства» не укреплять безопасность за счёт других. Такое мнение дипломат выразил в ходе Федерального просветительского марафона «Новые горизонты», пишет РИА Новости.

Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счёт других, так обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным, — сказал министр.

Он подчеркнул, что «результатом такой линии Запада стало безудержное расширение Североатлантического альянса на Восток».

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу развязывает России руки. Дипломат подчеркнула, что странам Запада необходимо будет помнить об этом в том случае, «когда они придумают» глобальную угрозу продовольственной и энергетической безопасности со стороны РФ.