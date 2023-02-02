Лавров назвал сроки развертывания миссии ОДКБ в Армении Лавров: миссия ОДКБ может быть развернута в Армении в течение одного-двух дней

Фото: odkb-csto.org

Организация Договора о коллективной безопасности

Предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости. По его словам, в случае заинтересованности Еревана миссия может направлена в течение одного-двух дней.

Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развернута, — заявил Лавров.

Ранее министр сообщил, что Ереван выступил за отправку миссии ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном, и документ о параметрах ее работы был согласован. Однако в итоге он не был принят из-за позиции армянских властей, призвавших жестко осудить действия Баку.

Лавров также призвал воздержаться от жестких заявлений на тему армяно-азербайджанской границы и подчеркнул, что Россия по-прежнему готова направить миссию ОДКБ.

Он отметил, что армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей, однако без согласия с Азербайджаном ее появление может создавать дополнительные раздражители вместо укрепления доверия на границах.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении (EUMA) для урегулирования обстановки в приграничных районах страны. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года.