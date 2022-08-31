Лавров напомнил о позиции Горбачева по Крыму Лавров: Горбачев считал Крым российским

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считал Крым исторически русским и тяжело переживал распад СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне «Знание», передает ОСН. Горбачев также полагал, что Украина получила элементы государственности только в составе Советского Союза, напомнил министр. Лавров отметил, что на Западе «воспевают» вклад Михаила Сергеевича в мировую политику, но игнорируют его высказывания, которые, по большому счету, идут в русле того же анализа, который даны в статьях президента России Владимира Путина.

В одном из своих интервью Горбачев сказал, что он русский, а жена его была украинкой. Говорил, что для него нет разницы никакой, говорил, что украинские земли, особенно Восточная Украина, всегда были русскими землями и только в рамках Советского Союза Украина получила элементы государственности, — сказал Лавров.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Кремль опубликовал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.