Лавров напомнил генсеку ООН условия возобновления зерновой сделки Лавров отверг предложение ООН по зерновой сделке без гарантий для Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что был вынужден отвергнуть сценарий возобновления зерновой сделки, который предлагал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, которые приводит ТАСС, озвученная концепция не включала гарантий для российской стороны.

Я с ним общался несколько дней назад на полях встречи БРИКС в Йоханнесбурге, он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующее послание. Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее, — сказал Лавров.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что Россия не станет возвращаться к зерновой сделке, однако власти страны допускают создание альтернативных механизмов без участия Украины.

Самыми жизнеспособными вариантами он считает поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет, которые являются наилучшими логистическими хабами и продолжают взаимодействовать с Россией. Проблема заключается в том, что такому сценарию противятся западные правительства. Они уже пытаются блокировать проход кораблей, возможности транспортировки, финансирования и оплаты сделок.