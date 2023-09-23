Лавров на Генассамблее ООН назвал Запад «империей лжи»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

США и страны Запада часто не выполняют взятые на себя обещания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он назвал этот политический союз Европы и США «империей лжи», передает ТАСС.

Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — сказал глава МИД РФ.

Лавров обвинил коллективный Запад в недоговороспособности. По его словам, в противостоянии этому явлению появляются новые перспективы по распределению благ.

Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование, — заявил Лавров.

Лавров во время встречи с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Дэннисом Фрэнсисом выразил надежду, что тот на новом для себя посту постарается придерживаться сбалансированной позиции и внимательно прислушиваться к мнению всех государств-членов.