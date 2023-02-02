«Рамок этому не видно»: Лавров об эскалации конфликта на Украине Лавров: временной фактор не столь важен в конфликте на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Власти России хотят, чтобы конфликт с Украиной закончился, однако фактор времени не столь важен, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, важно качество итогов военной операции для граждан России. Министр отметил, что страны Запада и Украина пытаются эскалировать конфликт, и «рамок этому не видно».

Мы все хотим, чтобы это (военная операция на Украине. — NEWS.ru) завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, — сказал Лавров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что требования России по отношению к Украине в любом случае будут достигнуты, и чем раньше Киев начнет их учитывать, тем скорее завершится СВО. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что именно от готовности украинского правительства идти навстречу зависит то, как скоро страна сможет приступить к восстановлению.

18 января Лавров заявил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, Киев законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.