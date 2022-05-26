Лавров: Москва уверена в непоколебимости позиции арабских стран по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва уверена в непоколебимости «ответственной» позиции, которую занимают все арабские страны в вопросе украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic. Он подчеркнул, что арабские коллеги с пониманием относятся к интересам России в политике безопасности и осознают угрозу, которую Запад «десятилетиями выстраивал у наших границ».

Все арабские страны занимают ответственную позицию. Они доказывают, что опираются только на свои национальные интересы и не готовы жертвовать этими национальными интересами ради оппортунистических геополитических авантюр какой-либо стороны, — заявил он.

Дипломат также обвинил страны золотого миллиарда в попытке использовать Украину для сдерживания России и нанесения огромного ущерба.

Ранее в Лиге арабских государств (ЛАГ) заявили о готовности содействовать политическому урегулированию между Россией и Украиной. В начале апреля в Москву приезжала делегация глав МИД шести арабских стран. По словам генсека ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта, арабские страны, которые поддерживают дружеские отношения и с российской, и с украинской сторонами, ищут пути политического урегулирования украинского кризиса и прекращения военных действий.