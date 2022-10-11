Лавров призвал искусственно не разогревать тему ядерной угрозы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» призвал «искусственно не разогревать тему ядерной угрозы». Он также отметил, что всем спекулирующим на данной теме необходимо «осознавать свою ответственность за это».

Я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организацией Россией провокаций с использованием оружия массового поражения, осознают свою ответственность. <...> Обращаюсь с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать, — сказал Лавров.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Запад намерен разорить Россию и не допустить примирения Москвы и Киева. По ее мнению, НАТО во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось, и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы.