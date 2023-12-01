Лавров: Москва не видит никаких сигналов ни от Киева, ни от «его хозяев»

Фото: AP/TASS

Сергей Лавров

В Москве не видят никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию от Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Также, по его словам, никаких сигналов до сих пор нет и от западных стран.

До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию, — сказал он.

По словам Лаврова, на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехали с мероприятия также госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Таким образом, считает министр, они продемонстрировали свою трусость.

Лавров обратил внимание на то, что в настоящий момент наблюдается полная деградация всего, что когда-то было создано в рамках ОБСЕ. По его словам, в связи с этим юбилей, а именно 30-е заседание глав МИД, даже не хочется считать праздником. Он подчеркнул, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики и курс на окончательное разрушение организации продолжает поддерживаться.