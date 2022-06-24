Лавров: Москва готова к консультированию по азербайджано-армянской границе Лавров: Москва готова консультировать Баку и Ереван по вопросу делимитации азербайджано-армянской границы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы оказывать консультационные услуги Баку и Еревану в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Лавров также положительно оценил работу трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.

Российская сторона готова оказывать консультативные услуги по вопросу делимитации границ, — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что заседание комиссии по делимитации пройдет в Москве, его дата сейчас обсуждается. Министр подчеркнул, что и в Армении, и в Азербайджане пристальное внимание вопросам делимитации границы.

О намерении содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы Лавров заявил накануне в ходе встречи с прeзидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава МИД также пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.