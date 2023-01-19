Лавров: Москва будет делать все, чтобы в НАТО и ЕС «протрезвели»

Фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник (в центре)

Россия станет делать все возможное, чтобы коллеги из Евросоюза и НАТО «протрезвели», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником глава ведомства подчеркнул, что еще одной целью Москвы является отказ Североатлантического альянса и ЕС от «колониальных иллюзий».

Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели, — заметил Лавров, рассуждая о разрушительных для мирового порядка действиях Запада.

Западных коллег министр назвал «зарвавшимися». По мнению чиновника, они подвержены «неуемным политическим амбициям». Запад, подчеркнул Лавров, старается реализовать не только чувство собственного превосходства, но и «колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии». И все это ставится выше народов, добавил министр.

Ранее Лавров сказал, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны.

Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».