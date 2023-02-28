Лавров: ЕС откровенно злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном

Фото: Сона Рустамова/NEWS.ru

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым

ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и с Азербайджаном, в том числе продавливая сомнительную миссию на территории Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, Россия, в отличие от ЕС, руководствуется принципом «Не навреди» в отношениях с другими странами.

Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией и с Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезные сомнения с точки зрения легитимности свою так называемую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов, в том числе с точки зрения ее функций, ее мандата, ее продолжительности и той «добавленной стоимости», которая эта миссия может внести в усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — заявил Лавров.

В свою очередь, Байрамов напомнил, что миссия ЕС изначально должна была способствовать процессу делимитации границ между двумя странами, а также упрочить мир и доверие между ними. Однако, по его словам, конкретных шагов в этом направлении предпринято не было, а позиция Армении в ходе переговоров стала более деструктивной.

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Москва сомневается в эффективности посреднической миссии Евросоюза в Армении. Он добавил, что РФ приветствует любые шаги для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, но «сюда примешивают совершенно другие задачи», не способствующие установлению прочного мира. В частности, дипломат отметил тенденцию превращения ЕС в придаток Североатлантического альянса.