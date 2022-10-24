Лавров: МИД запросил в ООН данные о конечных потребителях зерна с Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Москва запросила у секретариата ООН статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках пакетной сделки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой. По его словам, европейские страны признают, что действительно получают большую часть украинского зерна, но только для того, чтобы затем это зерно отправилось в беднейшие страны.

Хотелось бы, конечно, иметь более четкую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель, — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что это не «просто любопытство», а фактор для корректировки дальнейших действий.

Ранее глава российского МИД заявил, что более половины украинского зерна в рамках так называемой пакетной сделки идет в страны Евросоюза, о чем свидетельствует в том числе статистика ООН. Он указал, что Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы украинское зерно поступало в первую очередь беднейшим странам, на долю которых сейчас приходится 5-7% от объемов продовольствия, которое вывозится из украинских портов.