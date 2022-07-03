Лавров: Лондон ищет предлог, чтобы отправить флот в Черное море

Фото: Пресс-служба МИД РФ

МИД РФ Сергей Лавров

Лондон хочет найти предлог для отправки кораблей британского королевского военно-морского флота в Черное море, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, таким образом британские власти хотят добиться абсолютного контроля над процессом освобождения зерна из украинских портов, которые заминировали бойцы ВСУ. В эфире телеканала «Россия 1» министр подчеркнул, что об этом говорят последние заявления британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Они (британские власти — News.ru) явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать, — заявил Лавров.

Министр отметил, что лидеры Запада, в попытках спекулировать на продовольственной безопасности всего мира, хотят обвинить в возникновении кризиса Россию. Лавров сделал акцент на том, что российская сторона «ни в чем не виновата» и «не причастна» к продовольственному коллапсу.

Ранее Владимир Путин заявил, что повышение цен на продовольственных рынках связано с тем, что западные страны из-за пандемии коронавируса напечатали большую массу денег и начали сгребать по всему миру продовольственные товары. США и их союзники на данный момент покупают больше, чем продают.