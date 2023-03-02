Лавров извинился за «балаган» западных делегаций на G20 Лавров извинился за поведение западных делегаций, превративших работу G20 в «балаган»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД Сергей Лавров на встрече G20 принес представителям Индии извинения за поведение западных делегаций, заявив, что они превратили работу «двадцатки» в балаган. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные страны намерены переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны, прежде всего на Россию.

Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган, — заявил глава российского МИД.

Ранее МИД РФ сообщил, что делегация на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.

Представитель дипведомства РФ Мария Захарова также заявила, что российская делегация прибыла на встречу глав МИД G20 с рабочим настроением. По ее словам, Индия проявляет и гостеприимство по приему делегаций, и конструктивный настрой на организацию работы «двадцатки».