Лавров исключил наличие у России завоевательских планов в Европе Лавров: Россия не имеет никаких завоевательских планов в Европе

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Россия не имеет никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения». Так он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что если США не будут поддерживать Украину, то Москва одержит победу и введет войска на территории соседних стран, включая государства Балтии, передает ТАСС.

Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки. <...> Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может, — сказал дипломат.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, поскольку Россия никогда не собиралась нападать на государства этого региона. По его словам, общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо.

До этого редактор сайта Myśl Polska Ян Энгельгард выразил уверенность, что проукраинские взгляды Польши привели страну в тупик. Он отметил, что положение Киева, который, по всеобщему мнению, борется за «свободную Европу», в том числе за Польшу, очень выгодно для соседней республики.