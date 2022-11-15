Лавров и Си Цзиньпин выбрали одинакового цвета рубашки на ужин саммита G20

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин выбрали одинакового цвета национальные индонезийские рубашки на гала-ужин в честь саммита G20. Они надели синие костюмы. Видео приезда политиков на финальное мероприятие саммита опубликовали в Сети.

Глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай не поддерживает исключение РФ из G20 и других международных площадок.

Си Цзиньпин на саммите G20 призвал противостоять политизации продовольственных и энергетических вопросов и их использованию в качестве оружия. Он также рекомендовал другим странам отказаться от политики односторонних санкций и отменить ограничения на научно-техническое сотрудничество.