Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили двусторонние отношения стран и вопросы армяно-азербайджанской нормализации, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ. Главы министерств сверили подходы к расширению сотрудничества на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана, — указано в сообщении МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Лавровым выразил надежду, что 2023 год станет годом прорыва в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Глава государства высоко оценил роль Москвы и лично Лаврова в деле урегулирования межгосударственных отношений двух стран и назвал принятые ранее документы в Праге и Сочи фундаментом для выхода на мирный договор и взаимное признание территориальной целостности и суверенитета.

Российский министр иностранных дел поблагодарил азербайджанского лидера и отметил, что Москва приветствует усилия других государств для скорейшего заключения мирного договора между двумя странами.