Лавров и Гуттереш выбрали рубашки одного цвета для ужина АСЕАН Глава МИД РФ Лавров и генсек ООН Гутерреш выбрали для гала-ужина АСЕАН рубашки зеленого цвета

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выбрали традиционные рубашки зеленого цвета, сшитые специально для гала-ужина саммитов АСЕАН, сообщает РИА Новости. По данным агентства, выбор рубашек одного цвета выглядит символично, учитывая возможность продления зерновой сделки. Ее срок истекает 19 ноября.

В августе этого года для Лаврова сшили чересчур маленькую рубашку. На этот раз такого курьеза не произошло. Летом по этому поводу глава ведомства шутил, что «Сенька оказался не по шапке». Восточноазиатский саммит проходит в Камбодже.

Гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН проходит в Пномпене вечером в субботу, 12 ноября. Специально к этому мероприятию национальные рубашки страны-председателя АСЕАН. Кроме того, главы ведомства фотографируются, держась за руки.

Ранее стало известно, что лидеры стран — участниц предстоящего саммита G20 в Индонезии решили не делать совместное фото из-за того, что на встрече будут присутствовать представители России. На Бали отправится делегация во главе с министром иностранных дел РФ.

Как правило, совместный снимок делается в первый день саммита, перед его началом. В этот момент лидеры стран обмениваются рукопожатиями и общаются друг с другом.