Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов Лавров анонсировал неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очередной неформальный саммит с участием президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС. Отмечается, что лидеры двух стран рассмотрят все направления партнерства.

Мы констатировали динамичное развитие двусторонних отношений, продолжается интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне, между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время, — сказал Лавров.

Ранее турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станут возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции.

В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры. По словам представителя Кремля, Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. Стороны проводят переговоры в разных форматах. Песков добавил, что сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.