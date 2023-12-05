Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) прикаспийских государств подтвердили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что также были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей.

В контексте дискуссии по региональной проблематике подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе общения министры обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, речь зашла и о сотрудничестве в рамках каспийской «пятерки».

Ранее Лавров заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном по большому счету можно считать урегулированным. По его словам, Баку и Еревану остается сделать только практические шаги. Он также отметил, что Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя республиками.