Лавров: ЕС раздувает из ситуации с украинским зерном вселенскую катастрофу Лавров: ситуация с украинским зерном не имеет отношения к продовольственному кризису

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, но Запад рисует из неё «вселенскую катастрофу», заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, доля украинского зерна в общемировом производстве пшеницы весьма незначительна.

Доля вот этого зерна украинского <...> [составляет] меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет, — подчеркнул Лавров.

В свою очередь Чавушоглу назвал реалистичной идею создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины и призвал обсудить соответствующие меры. Он также добавил, что Турция считает приемлемым план ООН по решению зернового вопроса и готова провести соответствующую встречу в Стамбуле в случае согласия сторон.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны при условии передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Он также отметил, что конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.

В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в теме вывоза украинского зерна есть прогресс, но остаются технические нюансы, требующие обсуждений. Он отметил, что основной проблемой, замедляющей диалог, является доверие — каждая из сторон хочет иметь гарантии по ряду вопросов.