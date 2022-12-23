Лавров выразил сожаление из-за отказа Еревана от трехсторонней встречи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве выразил сожаление, что армянская сторона отказалась от трехсторонней встречи. Он отметил, что Ереван решил в последний момент не участвовать в мероприятии.

На сегодня договорились провести на нашей территории встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для продолжения дискуссии по мирному договору. Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией «на земле». Жаль, что такая возможность была упущена, — сказал Лавров.

Лавров и Байрамов проводят встречу в Москве 23 декабря. Ранее министры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившуюся после перекрытия Лачинского коридора. Также Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Позднее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что армянская сторона попросила Москву отложить запланированную трехстороннюю встречу, поскольку первостепенная задача главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна — восстановление связи с Карабахом. Он добавил, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.