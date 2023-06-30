Лавров допустил возобновление «нормальных связей» России с Финляндией Лавров: Москва может рассмотреть предложения Финляндии о возвращении к связям с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Финляндия решит вернуться к нормальным связям с Россией, то Москва рассмотрит такие предложения с учетом вступления Хельсинки в НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, финская сторона отошла от традиций добрососедства и инициировала разрыв связей с РФ. Финляндия переметнулась к тем, кто «наиболее ярко и яро» участвует в антироссийской кампании, заявил министр.

Если финская сторона решит вернуться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки сможет в этой связи сделать. Но при этом в рамках обсуждений мы будем учитывать изменившийся статус Финляндии, имея в виду ее присоединение к НАТО, — сказал Лавров.

Ранее финские пограничники опубликовали фото забора на границе с Ленинградской областью, который власти Финляндии решили возвести с целью отгородиться от России. Снимки сделаны между пропускными пунктами в Иматре и Светогорске. К концу июня финны намерены построить три километра экспериментального забора. Согласно сообщениям ряда финских СМИ, к 2026 году оградительный объект планируют продлить до 200 км и установить сверху колючую проволоку.

17 мая стало известно, что банковские счета представительств Финляндии в России были заморожены. В финском МИД сообщили, что проведут разбирательство по этому вопросу. Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о таких действиях, заявил, что наложенные на счета посольства Финляндии в РФ ограничения являются ответом на недружественные действия Хельсинки.