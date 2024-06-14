Лавров допустил, что Запад примет предложение России по Украине «Надежда умирает последней»: Лавров о реакции Запада на предложение по Украине

Фото: Алексей Майшев, «Россия сегодня»/Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину скептически оценил шансы того, что Запад примет предложение Москвы по Украине. Дипломат напомнил, что надежда умирает последней. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин терпеливый, а на Западе имеющие уши — услышат.

Президент очень терпеливый. Имеющий уши да услышит, имеющий мозги да поймет. Не уверен, что там все вот так в порядке с этими органами человеческого организма, но надежда умирает последней, — сказал Лавров.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Позже политолог Сергей Марков высказал мнение, что Украина может отреагировать истерикой в ответ на мирное предложение президента России. По его словам, несмотря на это Запад все же может начать переговоры с Россией. Политолог отметил, что власти Украины могут заявить, что конфликт завершится только при соблюдении условий, выдвинутых президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, они могут назвать неприемлемым такое предложение России, уверен спикер.