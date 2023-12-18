Лавров допустил наличие военных НАТО в украинских войсках

Фото: МО Украины

Есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО принимают участие в боевых действиях на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале. По его словам, Запад не скрывает, что хочет прекращения огня только для перевооружения Украины.

Помимо наемников, есть все основания полагать, не могу утверждать стопроцентно, под присягой, но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют, — сказал он.

Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчина, когда был весной в Нью-Йорке. Тогда эксперты высказывали мнение о необходимости РФ и Украине «замиряться на какой-то период» и дальше через какое-то время возобновить боевые действия.

Они не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны. Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а этой будет паузой, — отметил Лавров.

Вместе с тем глава российского МИД заверил, что у Москвы нет намерений атаковать государства Североатлантического альянса. Это Запад делает из Кремля противника, добавил он.

Президент [России Владимир Путин] прокомментировал эти высказывания, но сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона [Ллойд Остин], президент США [Джо Байден], это произносят вслух, говорит об их очень отчаянном положении, — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о связях с силами спецопераций Соединенных Штатов говорит о том, что Украина — несуверенная страна, которой манипулируют. По словам министра, при ВСУ созданы спецподразделения, которые тесно координируют с ЦРУ и MI6.