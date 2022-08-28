Лавров допустил, что Запад может «бить ниже пояса» Лавров рассказал о попытках Запада заставить страны мира изменить отношение к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не исключает давления Запада на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийские санкции. Иногда бьют «ниже пояса», отметил он в беседе с телеканалом «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Это будет оставаться на совести наших западных коллег, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что такие попытки тщетны, поскольку «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются».

Ранее стало известно, что Сергей Лавров заявил: большинство стран понимают отношение России к игнорированию ее интересов в сфере безопасности Западом. Однако США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести стараются заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России, добавил министр.