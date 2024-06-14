Лавров дал совет Западу после выступления Путина Лавров рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Западу следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи главы государства с руководством дипломатического ведомства. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ранее из-за отказов пойти на это «ничего хорошего не выходило».

Мы сейчас пришли к ситуации, когда президент в очередной раз призвал к нам прислушаться, потому что с каждым разом, когда Запад отказывался от наших предложений, <...> ничего хорошего из этого не выходило, — сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что ему безразлично, доверяет ли Запад Москве. По его словам, там должны понимать реальное положение дел. Доверие, отметил он, — это не то, что олицетворяет политику Запада. Если они за демократию, то пусть спросят у людей, что им делать в ответ на предложения Владимира Путина, сказал министр.

Предложения, считает Лавров, «уже все читают и все знают». Жанр выступления президента не предполагает издание этого документа как официального предложения или инициативы, отметил он. «А на реакцию посмотрим», добавил министр.

Выступая на встрече с руководством МИД, Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также руководство республики должно отказаться от планов вступить в НАТО.