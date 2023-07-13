Лавров дал характеристику главе НАТО Лавров: у главы НАТО Столтенберга нордический характер

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг имеет нордический характер, сообщил на пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр добавил, что давно знает Столтенберга и тот всегда говорит прямо, предает Lenta.ru.

Давно знаю Столтенберга. Характер нордический, говорит прямо, не стихами, — сказал Лавров.

Столтенберг до этого заявил, что победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимой. Так он ответил на вопрос, не приблизит ли предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению Альянса и России.

Генсек отметил, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Столтенберг также напомнил о пакете помощи Украине, который «приблизит страну к Альянсу».

Ранее генеральный секретарь НАТО сообщил, что руководители стран — участниц блока утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который позволит ее Вооруженным силам достичь совместимости со стандартами военно-политического объединения. Он уточнил, что принятый пакет состоит из трех элементов. Украина получит $500 млн.