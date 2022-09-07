Лавров: будем советовать не отвечать взаимностью на визовые ограничения ЕС

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ВЭФ) порекомендовал ведомству не отвечать взаимностью на визовые ограничения Европейского союза. Его слова приводит «Интерфакс».

Я уже комментировал решение Евросоюза и сказал, что мы не будем отвечать взаимностью [на ограничения], — заявил министр.

Также об отсутствии необходимости вводить ответные визовые ограничения для Европы заявил в ходе ВЭФ президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы иностранные предприниматели, спортсмены, деятели культуры и студенты приезжали в РФ. Зеркальный ответ на действия Евросоюза, по его словам, в данном случае неуместен.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что решение о приостановке может заработать с 12 сентября.

Ранее глава МИД назвал «жалкими людьми» политиков из Европы, желающих ограничить выдачу виз россиянам. По словам министра, российские власти не должны действовать по аналогии с европейскими лидерами, «отвечая глупостью на глупость», вводя санкции против граждан, проживающих на территории стран ЕС. Москва не будет самоизолироваться и оставит открытыми свои границы для въезда со стороны жителей европейских стран, подчеркнул Лавров.