Лавров: Байдена не интересует завершение украинского конфликта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден не выказывает интереса в завершении украинского конфликта. Неизвестно, насколько он вообще в нем заинтересован, отметил дипломат в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Я не знаю, насколько президент США Джо Байден в этом заинтересован. По крайней мере, он такого интереса не выказывает, — сказал министр иностранных дел.

Лавров напомнил, что все знают о несамостоятельности президента Украины Владимира Зеленского. По мнению дипломата, украинскому лидеру «задают линию поведения» и он импровизирует в этих рамках «в зависимости от состояния происходящего на конкретный день». Именно поэтому разговаривать с Зеленским бессмысленно, считает глава МИД.

Сергей Лавров ранее назвал «борьбой миров» отношения России и Запада. По словам министра, теперь Москва не может полагаться на взаимные договоренности, включая юридически обязывающие.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия будет уничтожать ВСУ с наемниками и западными генералами во время их совещаний. Министр уточнил, что иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру. Он также просил обратить внимание стран НАТО на то, что украинцы используют гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелых вооружений, что является военным преступлением.