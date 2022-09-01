Лавров: атака на российских миротворцев в Приднестровье равна атаке на РФ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Любые действия, угрожающие безопасности российских миротворцев в непризнанной республике Приднестровье будут оцениваться как нападение на Россию, заявил 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским состав МГИМО.

Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал [бывший лидер Грузии Михаил] Саакашвили, — заявил Лавров.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что российские военные принесли мир в Приднестровье. По его словам, отказаться от их присутствия так же глупо и опасно, как резать ветку, на которой сидишь.

Глава МИД республики Виталий Игнатьев ранее заявил, что возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям. По его словам, единственным эффективным средством обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья остается миротворческая миссия из российских и приднестровских сил.