Лавров указал на необходимость обозначить границы Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство Армении еще не завершило обозначение границ и в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва». Он считает необходимым сперва обозначить границы Армении и завершить делимитацию.

Конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где ее зона ответственности в Армении, Армения пока сама не определила, — сказал министр.

По его словам, заверения Еревана о том, что армяне покинули Карабах из-за бездействия российских миротворцев, являются неправильными.

В интервью министр также отметил, что Россия по-прежнему относится к Армении как к союзнику, и не только в юридическом аспекте. Он выразил надежду, что и в Ереване есть люди, которые понимают значимость Москвы для развития республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил участие в организации.

По словам Пашиняна, по состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации. Он уточнил, что Ереван не накладывает вето на решения ОДКБ, но готов к укреплению отношений с партнерами.