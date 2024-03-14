Лавров анонсировал визит в Донбасс Лавров намерен посетить представительства МИД РФ в Донбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах нанести визит в Донбасс. В интервью для «Соловьев Live» глава ведомства отметил, что хочет пообщаться с дипломатами из представительств МИД в Луганске и Донецке.

Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются, — объяснил Лавров.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гуманитарную помощь. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.

Пушилин рассказал, что вместе с Кириенко пообщался с жителями Авдеевки и выяснил, с какими сложностями они сталкиваются после многомесячной осады города. Местные рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Гости передали им гуманитарную помощь и поручили местной администрации решить вопрос с размещением хлебопекарни. Жителей также уведомили, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа для ее скорейшего восстановления.