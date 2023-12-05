Лавров анонсировал визит премьера Азербайджана в Москву Лавров: премьера Азербайджана Асадова ждут в Москве 18 декабря на заседании СНГ

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Премьер-министра Азербайджана Али Асадова ждут в Москве на встрече глав правительств Содружества Независимых Государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, трансляцию ведет российское внешнеполитическое ведомство. По словам министра иностранных дел России, заседание состоится 18 декабря.

Вскоре 18 декабря председатель правительства Азербайджана господин Асадов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве, — отметил он.

Ранее генсек СНГ Сергей Лебедев анонсировал встречу глав правительств Содружества 18 декабря в Москве. По его словам, инициатором встречи стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин заявил, что СНГ является неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. Глава государства подчеркнул, что одна из главных задач России — создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

До этого Путин заявил, что некоторые страны, входящие в состав СНГ, почти прекратили свою работу как члены объединения. Так, Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей, а Украина и Грузия только числятся членами Содружества, но не работают в нем.