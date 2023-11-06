Лавров высказался о праздновании Хеллоуина в России Лавров: в праздновании Хеллоуина в России нет ничего страшного

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Ничего страшного в том, что россияне празднуют Хеллоуин, нет, заявил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, главное, чтобы западные традиции не довлели над российскими. При этом глава внешнеполитического ведомства выразил опасения из-за зарубежных хорроров. Трансляция ведется на сайте Российского общества «Знание».

Я не усматриваю чего-то разрушительного в тех или иных традициях, которые приходят с Запада. Главное, чтобы эти традиции не воспринимались как довлеющие над нашей историей, праздниками, традиционными формами проводить памятные события. Я не вижу в Хеллоуине ничего страшного. Кроме того, что иногда, если верить западным фильмам, под прикрытием хеллоуинских традиций совершаются кровавые преступления. Надеюсь, что нам это не грозит, — сказал дипломат.

Ранее Лавров, выступая на марафоне общества «Знание», заявил, что страны мирового большинства видят в России доброго друга. По его словам, ни о какой международной изоляции, которую предрекали России, речи не идет. Он также добавил, что Москва предпринимает много усилий для выстраивания межгосударственных отношений на общепризнанных нормах международного права.