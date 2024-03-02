«Лагерь войны»: Лавров о заявлениях Макрона и Остина Лавров назвал Запад «лагерем войны» после слов Макрона и Остина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Запад является «лагерем войны», на что указывают недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине, угрозы шефа Пентагона Ллойда Остина, а также слив беседы немецких офицеров об атаке на Крымский мост, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума министр отметил, что Европа и США не станут менять свой антироссийский курс.

Ситуация однозначно указывает на то, что «лагерь войны» в Европе по-прежнему очень силен <...>. Последние заявления и Макрона, и Остина, да и разговор немецких генералов все-таки говорят о том, что «партия войны» не хочет никак изменить свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы это понимаем, — подчеркнул Лавров.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможных ударах дальнобойными ракетами по Крымскому мосту является подлинной. По данным газеты, перехваченная запись — не фейк и не была создана с помощью искусственного интеллекта. Издание назвало произошедшее «крупной катастрофой», которая вызовет бессонные ночи не только в немецкой армии.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал запись разговора немецких офицеров позором и потерей лица для ФРГ. Это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы, резюмировал он.